В Челябинске вечером произошел пожар в Каштакском бору

Фото: архив "КП"
В Челябинске вечером возник пожар в Каштакском бору. О произошедшем рассказал читатель КП.
— В сторону Каштакского бора поехали две пожарные машины. Ощущается запах гари, — сообщил читатель КП-Челябинск.
В ГУ МЧС по Челябинской области информацию о пожаре подтвердили.
— Был природный пожар на площади двух гектаров. В настоящий момент он ликвидирован, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.
Сейчас на всей территории региона действуют 4 и 5 классы (самые высокие) пожарной опасности. В МЧС подчеркивают, что любое неосторожное обращение с огнем может привести к фатальным последствиям. Особый противопожарный режим уже введен в Брединском районе и на территории Миасского городского округа.
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