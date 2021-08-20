Детей решили вернуть в лагерь под Магнитогорском после пожара

Фото: ГУ МЧС Башкортостана

В детском лагере «Горное ущелье», откуда из-за природного пожара эвакуировали персонал и отдыхающих, решили продолжить работу последней летней смены. Это сделали после того, как удалось ликвидировать возгорание.

С огнем в горах боролись в течение пяти дней. Лес тушили 360 человек, в том числе волонтеры, которых попросили о помощи. Очаги возгорания обнаружились в труднодоступных районах, куда не могла пройти техника, приходилось вручную поднимать воду по горным склонам. По данным МЧС, пламя распространилось на 45 гектаров.

После ликвидации пожара 19 августа специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в районе лагеря.

— По результатам проведенного анализа принято решение о возможности возобновления четвертой смены,- сообщили в администрации «Горного ущелья».

Детям из Челябинска, которых ранее отправили по домам, ждет еще одна долгая поездка: автобусы обратно в лагерь отправят в 9:00 21 августа от «Синегорья». Детей из Магнитогорска вернут в «Горное ущелье» уже сегодня, 20 августа.

Напомним, пожар рядом с деревней Зеленая поляна, где находятся лагерь «Горное ущелье» и горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» начался 15 августа. И лагеря, к которому огонь подобрался на километр, эвакуировали более 800 человек.

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