Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 августа 2021 7:23

В Миассе восьмилетнюю девочку на светофоре сбила машина

Авария произошла на пешеходном переходе
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора

Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ребенок пострадал в ДТП вечером 19 августа в Миассе.

Как рассказали в городском отделе ГИБДД, восьмилетняя девочка переходила улицу 8 Марта по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Кроссовер Mitsubishi ASX в этот момент поворачивал направо и сбил ребенка. Известно, что иномаркой управляла 41-летняя женщина.

Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ранее в Челябинске пешеход погиб после того, как его последовательно сбили два автомобиля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru