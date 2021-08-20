В Миассе восьмилетнюю девочку на светофоре сбила машина

Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ребенок пострадал в ДТП вечером 19 августа в Миассе.
Как рассказали в городском отделе ГИБДД, восьмилетняя девочка переходила улицу 8 Марта по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Кроссовер Mitsubishi ASX в этот момент поворачивал направо и сбил ребенка. Известно, что иномаркой управляла 41-летняя женщина.
Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.
Ранее в Челябинске пешеход погиб после того, как его последовательно сбили два автомобиля.
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