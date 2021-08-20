Тест для диагностики туберкулеза в «Инвитро» проводят со скидкой

Квантифероновый тест — это современная альтернатива таким классическим внутрикожным методам выявления туберкулеза, как проба Манту и Диаскинтест. Тест предназначен для диагностики латентной туберкулезной инфекции, в том числе у людей со сниженным иммунитетом, а также тех, у кого есть противопоказания к проведению кожных туберкулиновых проб.

Проба Манту остается основным методом раннего выявления туберкулеза и инфицирования возбудителями этой болезни.Однако специфичность теста невысока, возможны ложноположительные и ложноотрицательные результаты. При проведении пробы могут возникать побочные реакции, в том числе высыпания на коже, повышение температуры, головная боль и др.

Иммунодиагностика проводится вакцинированным против туберкулеза детям в возрасте от одного года до 18 лет. Внутрикожную пробу с туберкулином — пробу Манту -проводят один раз в год независимо от предыдущих результатов детям от шести месяцев и до семи лет. Внутрикожную пробу с АТР — Диаскин-тест -делают один раз в год независимо от результатов предыдущих проб с восьми до 17 лет включительно. Невакцинированным детям против туберкулеза — два раза в год, начиная с шести месяцев, выполняется проба Манту.

Основные противопоказания к проведению внутрикожных проб — это кожные болезни;острые, хронические инфекционные и соматические заболевания в период обострения;аллергические заболевания в период обострения; период карантина по детским инфекциям в детских коллективах;индивидуальная непереносимость туберкулина или аллергенатyбеpкyлезногоpекoмбинaнтного.

Среди преимуществквантиферонового теста — высокая специфичность и чувствительность, отсутствие противопоказаний и побочных реакций. Также результат теста не зависит от предшествующей вакцинации БЦЖ.Отрицательный результат теста при отсутствии клинических симптомов заболевания позволяет врачу-фтизиатру выдать справку об отсутствии у ребенка в настоящий момент активного туберкулеза.

Показания к проведению квантиферонового теста:

• диагностика латентной туберкулезной инфекции, особенно у детей и людей со сниженным иммунитетом (при которых реакция Манту, как правило, отрицательная), а также у людей с противопоказаниями к проведению кожных туберкулиновых проб

• подтверждение сомнительных результатов кожных тестов и исключение поствакцинальной реакции при положительной пробе Манту

• в комплексе с другими исследованиями для диагностики активного туберкулеза, в том числе внелегочного

• диспансеризация декретированных групп населения, выявление латентной туберкулезной инфекции в группах высокого риска

• диагностика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных

• перед назначением иммуносупрессивной терапии и антицитокиновых препаратов

Квантифероновый тест основан на определении гамма-интерферона, который вырабатывается сенсибилизированными Т-лимфоцитами в ответ на антигены микобактерий туберкулеза (MБТ) — возбудителя туберкулеза. К достоинствам метода относят высокую специфичность и чувствительность, отсутствие противопоказаний и побочных реакций; результат не зависит от предшествующей вакцинации против туберкулеза.

Взятие биоматериала оплачивается отдельно. Подробности об акции доступны на www.invitro.ru.