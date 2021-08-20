В Челябинске экстренно эвакуировали сотрудников «Макфы»

Утром 20 августа сотрудникам компании «Макфа» пришлось спешно покидать здание административного корпуса в челябинском поселке Мелькомбинат. В помещениях начал распространяться дым.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, происшествие обошлось без жертв. До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 20 человек. Пожара не возникло, наблюдалось только тление утеплителя на площади 5 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют, из-за чего возникло тление. Предприятие продолжило работу в обычном режиме.

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