Охранника челябинского ТРК, ударившего девушку, привлекут к административной ответственности

Охранник ударил несовершеннолетнюю посетительницу фуд-корта Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В отношении охранника ТРК «Космос», который ударил по лицу юную посетительницу, возбудили административное дело о побоях. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

— Все участники происшествия установлены и опрошены. Возбуждено административное производство по статье «Побои». На мать девочки составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей, — рассказали в полиции.

Свидетели происшествия рассказали, что пострадавшая девушка пришла в ТРК вместе с подругой. Школьницы прямо в помещении курили электронную сигарету, — несовершеннолетним пользоваться подобными устройствами, как и курить обычные сигареты, запрещено.

По свидетельствам очевидцев, закончившийся рукоприкладством конфликт возник именно из-за курения.

Момент нападения охранника на девушку попал на видео. Ранее сотрудники ТРК поделились с корреспондентом КП-Челябинск своими версиями случившегося.

Смотреть видеосюжет Охранник избил посетительницу на фуд-корте

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