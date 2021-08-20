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Общество20 августа 2021 9:40

Умные технологии: Челябинская область взяла курс на цифровую трансформацию

Важный документ подписал губернатор Алексей Текслер
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
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Общественным транспортом помогут управлять цифровые технологии.

Общественным транспортом помогут управлять цифровые технологии.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области утверждена стратегия цифровой трансформации. Как сообщает пресс-служба минцифры, документ содержит 60 проектов по внедрению новых технологий в ключевые отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления.

Стратегия разработана по поручению президента России Владимира Путин, утверждена губернатором Алексеем Текслером.

Напомним, в декабре российский лидер заявил: «В наступающем десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных».

Губернатор Алексей Тесклер пояснил, что цифровая трансформация позволит повысить эффективность органов власти, ускорить бизнес-процессы за счет внедрения цифровых технологий, повысить удовлетворенность южноуральцев госуслугами и цифровыми сервисами.

— До 2024 года нам предстоит реализовать шестьдесят проектов по цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Челябинской области. Включили в стратегию промышленность, экологию, сельское хозяйство — эти сферы обеспечивают экономическое развитие нашего региона. Также по рекомендации федеральных органов власти включены проекты по безопасности и энергетической инфраструктуре, — сообщил Текслер.

В течение четырех ближайших лет среди проектов в нашем регионе будет внедрены проекты цифрового портфолио ученика, библиотеки цифрового образовательного контента, дистанционного мониторинга состояния здоровья с использованием персонального медицинского помощника, внедрения интеллектуальной системы контроля работы общественного транспорта.

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