В Челябинской области коронавирус обнаружили еще у 382 человек

В Челябинской области уже более 82 тыс. человек заболели коронавирусом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки медики в Челябинской области выявили 382 новых случая коронавируса.
На лечении сейчас находятся 6887 пациентов с Covid-19.
По данным регионального министерства здравоохранения, за последние сутки от ковидной пневмонии скончались 9 человек. Это существенно меньшее количество смертей, чем в последние дни. Накануне от коронавируса умер 21 пациент, еще днем раньше — 20 больных.
Всего с начала эпидемии диагноз Covid-19 подтвердили у 82,3 тыс. жителей Челябинской области.
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