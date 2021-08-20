В Челябинской области коронавирус обнаружили еще у 382 человек

В Челябинской области уже более 82 тыс. человек заболели коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки медики в Челябинской области выявили 382 новых случая коронавируса.

На лечении сейчас находятся 6887 пациентов с Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, за последние сутки от ковидной пневмонии скончались 9 человек. Это существенно меньшее количество смертей, чем в последние дни. Накануне от коронавируса умер 21 пациент, еще днем раньше — 20 больных.

Всего с начала эпидемии диагноз Covid-19 подтвердили у 82,3 тыс. жителей Челябинской области.

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