Челябинцы встревожились из-за исчезновения сусликов из ботанического сада ЧелГУ

Суслики проводят в спячке большую часть года. Фото: Ботанический сад ЧелГУ

Посетители ботанического сада ЧелГУ реже стали замечать его постоянных жителей — диких сусликов. Горожане забеспокоились за судьбу животных, ведь раньше один из зверьков уже стал жертвой приведенной в сад вопреки правилам собаки. Но теперь челябинцев заверяют: у сусликов все в порядке.

— Наши суслики легли спать. Они нагуляли достаточно жирка, утеплили норки сухой травой и мирно сопят в своих кроватках до весны, — рассказали в ЧелГУ.

Пока что в ботаническом саду бодрствуют еще несколько самых активных зверьков, но вскоре и они уйдут в спячку: обычно животные делают это в конце августа, а просыпаются только в начале апреля.

Добавим, суслики — представители семейства беличьих. Эти грызуны питаются растениями, а иногда — насекомыми, живут в норах, из которых выбираются чаще в утренние и вечерние часы. Челябинцы с удовольствием наблюдают за жизнью животных, некоторые даже проявляют излишний интерес. Из-за этого в ботаническом саду обращались к посетителям с просьбой не давать зверькам вредную пищу, такую как чипсы и булочки.

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