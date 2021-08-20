Челябинская гордума в 8 раз увеличит премии олимпийцам

Председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинская городская дума проведет первое заседание после каникул. Одним из вопросов в повестке 31 августа будет проект решения по изменению размеров премий олимпийцам. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (Челябинск, 105,3 ФМ) рассказал председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

— За 1 место планируем увеличить премии с 125 тысяч рублей до 1 млн рублей, за второе место — с 93 тысяч до 500 тысяч рублей, за третье место — с 62 до 300 тысяч рублей. Надеюсь, что депутаты поддержат данный законопроект. Наши паралимпийцы поедут на олимпиаду, они всегда добиваются серьезных успехов, надеемся, что они привезут медали.

В новом постановлении вернутся премии для тренеров, которые воспитали чемпионов. По проекту она составит 50% от денежного вознаграждения спортсменов. В случае принятия поправок, первое награждение состоится уже в сентябре этого года. В копилке у Челябинска есть серебряная медаль Олимпийских игр по тхэквондо Татьяны Мининой. Премии ей уже вручили федеральные и областные власти.

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