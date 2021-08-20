В МЧС рассказали, что горит в районе ЧВВАКУШа в Челябинске

Из-за сильного дыма видимость практически нулевая Фото: кадр с видео

Жителей Челябинска испугал пожар в районе ЧВВАКУШа. Горожане предполагают, что горит летное поле.

— Я не знаю, что там происходит, то ли трава горит, то ли что-то другое. Там две пожарные машины тушат, со стороны ЧВВАКУШа, а в сторону садов ни одной машины. Люди переживают, — сообщает подписчица паблика «Типичный Челябинск».

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, горит трава.

— Угрозы нет, подразделения на месте, работают, — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. — Сообщение поступило в 11:47. На месте три единицы техники. По принадлежности территории информация уточняется.

Смотреть видеосюжет Пожар возле челябинского училища штурманов

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