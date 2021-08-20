После гибели ребенка в пожарном водоеме в Саткинском районе возбудили уголовное дело

Водоем, в котором утонул мальчик. Фото: Прокуратура Челябинской области

В Следственном комитете расследуют гибель ребенка в пожарном водоеме. Трагедия произошла 2 июля в поселке Сулея Саткинского района. Шестилетний мальчик играл на краю глубокой ямы с водой, упал со склона и утонул. В недавно выкопанном и ничем не огороженном пожарном водоеме тогда оказался еще один ребенок, но его успели спасти прохожие.

— По факту смерти ребенка по результатам проверки возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В настоящее время устанавливаются виновные должностные лица, в обязанности которых входит обеспечение режима безопасности эксплуатации водоема, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Виновным будут грозить длительные принудительные работы, лишение свободы на срок до 5 лет и запрет на профессиональную деятельность.

Напомним, после гибели ребенка жители требовали наказать сотрудников местной администрации. Люди возмущались многочисленными котлованами, которые выкопали в Сулее и отсутствием ограждений рядом с опасными зонами.

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