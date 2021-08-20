Предпринимателя из Казахстана оштрафовали на 1,3 млн за взятку челябинскому таможеннику

Фото: Челябинская таможня

Суд вынес приговор предпринимателю из Казахстана, который попытался ввезти в Россию 10 тонн новых автомобильных шин, произведенных на Украине, в Словакии и КНР. На покрышках не было маркировки и владелец попытался «решить проблему на месте». Он предложил взятку начальнику отдела Челябинской таможни 180 тыс. рублей за пропуск грузовика.

— О готовящемся преступлении таможенник сообщил в отдел по противодействию коррупции Челябинской таможни. При передаче части суммы злоумышленника задержали, — рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

64-летнего гражданина Республики Казахстан суд признал виновным в даче взятки в крупном размере. Мужчина оштрафовали на 1,3 млн рублей. Приговор вступил в силу.

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