В Каслях после смерти ребенка от удара током будут судить электриков

Ребенок погиб от удара током Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каслях закончили расследовать смерть девятилетнего ребенка на трансформаторной подстанции. Трагедия произошла прошлым летом на улице Революции.

Мальчик пробрался на подстанцию, — дверь оказалась помята и не заперта, на ней даже не нарисован был знак, предупреждающий об опасности электричества. Мальчик дотронулся до оборудования, которое находилось под напряжением, получил удар тока и впоследствии умер в больнице.

Теперь в халатности, повлекшей по неосторожноти смерть человека, обвиняют двух сотрудников филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго».

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, энергетики обязаны были осматривать и своевременно ремонтировать трансформаторную подстанцию, но нарушили должностные инструкции и не проследили за безопасностью на объекте.

Уголовное дело будет рассматривать Каслинский городско суд.

Добавим, дело о халатности возбудили также Саткинском районе, где в пожарном водоеме утонул шестилетний ребенок.

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