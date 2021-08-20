В Каслях после смерти ребенка от удара током будут судить электриков

Ребенок погиб от удара током
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каслях закончили расследовать смерть девятилетнего ребенка на трансформаторной подстанции. Трагедия произошла прошлым летом на улице Революции.
Мальчик пробрался на подстанцию, — дверь оказалась помята и не заперта, на ней даже не нарисован был знак, предупреждающий об опасности электричества. Мальчик дотронулся до оборудования, которое находилось под напряжением, получил удар тока и впоследствии умер в больнице.
Теперь в халатности, повлекшей по неосторожноти смерть человека, обвиняют двух сотрудников филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго».
Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, энергетики обязаны были осматривать и своевременно ремонтировать трансформаторную подстанцию, но нарушили должностные инструкции и не проследили за безопасностью на объекте.
Уголовное дело будет рассматривать Каслинский городско суд.
Добавим, дело о халатности возбудили также Саткинском районе, где в пожарном водоеме утонул шестилетний ребенок.
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