В Кунашакском районе лесники и спасатели борются с природным пожаром

Фото: chelyab_news/instagram.com

Пожар начался в окрестностях деревни Мансурово в Кунашакском районе днем 20 августа. Мрачную картину горящего и заполненного дымом леса сняли на видео очевидцы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, все началось с возгорания сухой травы. Огонь распространился на 2 гектара, небольшая часть пожара затронула лес.

Сейчас огонь тушат спасатели и работники ГУ лесами — 21 человек. Используют 8 единиц техники.

— Угрозы населенным пунктам нет, — уточнили в МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru