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Происшествия20 августа 2021 14:17

В Кунашакском районе лесники и спасатели борются с природным пожаром

С загоревшейся травы пламя перешло на лес
Елена КОЛЧИНА
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Фото: chelyab_news/instagram.com

Фото: chelyab_news/instagram.com

Пожар начался в окрестностях деревни Мансурово в Кунашакском районе днем 20 августа. Мрачную картину горящего и заполненного дымом леса сняли на видео очевидцы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, все началось с возгорания сухой травы. Огонь распространился на 2 гектара, небольшая часть пожара затронула лес.

Сейчас огонь тушат спасатели и работники ГУ лесами — 21 человек. Используют 8 единиц техники.

— Угрозы населенным пунктам нет, — уточнили в МЧС.

Природный пожар в Кунашакском районе
Видео: chelyab_news/instagram.com

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