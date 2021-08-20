В Кунашакском районе лесники и спасатели борются с природным пожаром

Фото: chelyab_news/instagram.com
Пожар начался в окрестностях деревни Мансурово в Кунашакском районе днем 20 августа. Мрачную картину горящего и заполненного дымом леса сняли на видео очевидцы.
Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, все началось с возгорания сухой травы. Огонь распространился на 2 гектара, небольшая часть пожара затронула лес.
Сейчас огонь тушат спасатели и работники ГУ лесами — 21 человек. Используют 8 единиц техники.
— Угрозы населенным пунктам нет, — уточнили в МЧС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru