Челябинская Гордума рассмотрит вопрос о передаче группе «Синара» в управление троллейбусного парка

Фото: Андрей АБРАМОВ

На первом заседании Челябинской городской думы 31 августа депутаты рассмотрят предложение компании «Синара» о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в городе. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» (Челябинск, 95.3 ФМ) рассказал председатель гордумы Андрей Шмидт. Соответствующие поправки планируется внести в бюджет Челябинска.

— Компания планирует на 15 лет заключить соответствующее соглашение и взять в управление троллейбусный парк, провести модернизацию двух троллейбусных депо, тяговых подстанций, закупить новый подвижной состав. Сначала планируем оформить земельные участки, на которых они располагаются. Тяговые подстанции будут переданы с муниципальной собственности в государственную Челябинской области.

Проектом концессионного соглашения предусматривается приобретение 168 троллейбусов. Новые машины будут оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, автоинформаторами, мониторами и информационными табло. Начало поставок машин возможно к осени 2022 года. Предварительный объем инвестиций — 11,5 млрд. рублей.

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