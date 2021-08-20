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Происшествия20 августа 2021 16:01

Черный столб дым виден издалека: в Челябинске загорелись два жилых деревянных дома

Огонь также задел надворные постройки
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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В настоящий момент пожар локализован.

В настоящий момент пожар локализован.

Жители Челябинска вечером в пятницу, 20 августа, увидели в небе черный столб дыма в районе Свердловского тракта. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, загорелись деревянные дома на улице Рабоче-Крестьянская.

— По прибытии происходит горение двух жилых деревянных домов и надворных построек на площади 200 кв.м. Ранг пожара «1-БИС»+2 АЦ. Работают четыре ствола. Автоцистерна установлена на пожарном гидранте на расстоянии 70 метров от места возгорания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар локализован. По предварительным данным, людей в домах не было.

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