По два в одни руки: объявлена цена билетов на Кубок губернатора Челябинской области-2021 по хоккею

"Трактор" сыграет на Кубке губернатора-2021. Фото сайт губернатора Челябинской области.

В пресс-службе ХК «Трактор» сообщили, что старт продаж билетов на этот турнир начнется в воскресенье 22 августа с 10.00 (Продажа билетов открывается сразу на все матчи турнира). Объявлена и цена билетов — 300 рублей на дневные и вечерние матчи (в ресторан — 1400 рублей с человека). Кстати, билеты можно будет приобрести только в кассах ЛА «Трактор» — ул. 250-летия Челябинска, 38 и в ЛД «Трактор» на Савина, 1.

По вопросам, связанным с приобретением билетов на турнир обращаться по телефонам: 8 (351) 8 (351) 749-88-67 — кассы ЛА «Трактор», и 8 (351) 775-31-69 — кассы Ледового дворца спорта «Трактор»

Календарь турнира

23 августа

15:00. «Сибирь» -«Автомобилист»

19:00. «Трактор» — «Локомотив»

24 августа

15:00. «Автомобилист» — «Локомотив»

19:00. «Трактор» — «Сибирь»

26 августа

15:00. «Локомотив» — «Сибирь»

19:00. «Трактор» — «Автомобилист»

27 августа

13:00. Матч за третье место

17:00. Финал

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru