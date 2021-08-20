В челябинском аэропорту у пассажирки украли наушники стоимостью более 20 тысяч рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

В аэропорту имени Курчатова у пассажирки рейса «Челябинск – Фергана» украли дорогостоящие наушники и связку ключей. Девушка обратилась за помощью к транспортным полицейским. Она им рассказала, что в последний раз видела свои вещи, когда проходила через стационарную рамку металлоискателя.

Подозреваемого удалось найти «по горячим следам». Им оказался 23-летний пассажир того же рейса, что и потерпевшая. Когда он проходил через рамку металлоискателя, то увидел бесхозные вещи и забрал их. Связку ключей молодой человек отдал работникам аэропорта как находку, а вот дорогостоящие наушники оставил себе.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, на молодого человека возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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