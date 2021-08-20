Мэрия Челябинска заплатит более 11 млн рублей за установку подсветки на мостах через реку Миасс

Фото: конкурсная документация

Мэрия Челябинска определилась с подрядчиком, который выполнит работы по установке архитектурной подсветки на трех мостах через реку Миасс. Победителем аукциона стала фирма «Технология света», предложив за свои услуги сумму в 11,8 млн рублей. Стартовая цена контракта составляла 16 млн рублей. Информация об этом находится на портале Госзакупок.

После заключения контракта у подрядчика будет ровно две недели на обустройство подсветки. Таким образом, в новом облике мосты предстанут к Дню города.

Согласно техзаданию, исполнителю контракта необходимо будет проложить трубы из ПВХ, протянуть высоковольтный кабель, установить более тысячи ламп и оборудование для управлении ими.

В проекте предусмотрено два варианта освещения мостов: обычное и праздничное. Предполагается, что в будние дни главными источниками света станут фонари над дорогой. А по особым случаям пролеты мостов будут подсвечивать еще и снизу, чтобы в темноте над водой четко вырисовывались контуры конструкций.

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