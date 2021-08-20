Текслер назвал срок начала строительства больницы в Златоусте

Губернатор сообщил срок начала строительства больницы в Златоусте. Фото: gubernator74.ru

Насыщенный визит губернатора в Златоуст завершен. Губернатор посетил предприятия города, побывал на стройплощадках жилых домов, осмотрел возводящийся ФОК и ремонтируемые дороги. Например, меняется асфальт на перегоне между проспектом Мира и проспектом Гагарина. В этом году на ремонт дорог Златоуст получил более 160 млн рублей из областного бюджета.

— В этом году сделаем еще дорогу по ул. 40 лет Победы. Всего в сезоне в городе отремонтируем девять дорог. На следующей неделе приступим к строительству новой дороги до Черной скалы (сейчас она щебеночная), — уточнил губернатор.

Одна из больших задач города — модернизация системы здравоохранения. Губернатор заявил, что в этом году будет готов проект больницы на 650 коек, строительство начнется в 2022 г.

На базе железнодорожной больницы в этом году будет открыт медицинский центр. Появится пожарное депо в районе железнодорожной станции.

Сегодня в Златоуст прибыли девять полунизкопольных автобусов марки МАЗ: в городе тоже стартовала транспортная реновация. Машины работают на дизельном топливе, оснащены GSM-навигаторами.

В Златоуст прибыли новые полунизкопольные автобусы. Они сменят старые ПАЗы. Фото: gubernator74.ru

Был в поездке и «разворот»: губернатор проверил ремонт здания по ул. Карла Маркса, относящегося к объектам культурного наследия. Оказалось, готова только изыскания и госэкспертиза. Губернатор распорядился начать ремонт в нынешнем году.

В перспективе все исторические здания на улице должны быть приведены в порядок.

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