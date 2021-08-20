Челябинск вошел в тройку самых общительных городов России

Жители Челябинска чаще других оставляют комментарии под объявлениями об аренде квартир.

Аналитики сервиса «Объявления ВКонтакте» составили рейтинг самых общительных городов России. В нем оказался Челябинск. Список формировался путем анализа активности пользователей соцсетей под постами с объявлениями.

По результатам исследования, Челябинск занял 3 место в рейтинге самых общительных городов России. Столицу Южного Урала по активности обогнали Краснодар и Казань, где активно комментируется каждое третье объявление «Вконтакте».

Аналитики отмечают, что категории товаров, которые активно комментируются, отличаются в зависимости от городов. Так, жители Самары больше всего обсуждают объявления об аренде недвижимости и автомобилей, в то время как петербуржцы активно пишут под объявлениями о купле-продаже или аренде водных мотоциклов, лодок и катеров.

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