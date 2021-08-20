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Общество20 августа 2021 19:37

Челябинск вошел в тройку самых общительных городов России

Жители столицы Южного Урала показали себя активными в соцсетях при написании комментариев
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Жители Челябинска чаще других оставляют комментарии под объявлениями об аренде квартир.

Жители Челябинска чаще других оставляют комментарии под объявлениями об аренде квартир.

Аналитики сервиса «Объявления ВКонтакте» составили рейтинг самых общительных городов России. В нем оказался Челябинск. Список формировался путем анализа активности пользователей соцсетей под постами с объявлениями.

По результатам исследования, Челябинск занял 3 место в рейтинге самых общительных городов России. Столицу Южного Урала по активности обогнали Краснодар и Казань, где активно комментируется каждое третье объявление «Вконтакте».

Аналитики отмечают, что категории товаров, которые активно комментируются, отличаются в зависимости от городов. Так, жители Самары больше всего обсуждают объявления об аренде недвижимости и автомобилей, в то время как петербуржцы активно пишут под объявлениями о купле-продаже или аренде водных мотоциклов, лодок и катеров.

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