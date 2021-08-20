Надежда Бабкина выступит с концертами в восьми городах Челябинской области

Первый концерт в Челябинской области Надежда Бабкина даст 21 августа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народная и эстрадная певица Надежда Бабкина проведет на Южном Урале благотворительный фестиваль-марафон «Песни России». Концерты будут проходить с 21 по 29 августа в восьми города региона: Челябинск, Кыштым, Магнитогорск, Южноуральск, Миасс, Пласт, Троицк и Златоуст.

Как сообщили в пресс-службе Минкульта Челябинской области, кроме самой Надежды Бабкиной на сценах для южноуральцев будут выступать ансамбль казачьей песни и фолк-коллективы из разных уголков России.

Помимо прочего, известная певица собирается провести два мастер-класса совместно с ансамблями «Русская песня» и «Мерема». Жителям Челябинской области расскажут о технике народного, фольклорного, эстрадного исполнения. Также артисты поделятся секретами профессионального мастерства выступления на сцене, вокальных особенностях исполнения народных произведений и других специфических инструментах работы с голосом.

Первый благотворительный концерт в рамках фестиваля состоится в субботу, 21 августа в Челябинском театре оперы и балета. Затем 22 августа участники проекта «Песни России» отправятся с концертом в ДК Победа в Кыштыме.

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