В Челябинской области из-за возгорания в больнице эвакуировали пациентов

Фото: Инцидент Миасс / Vk.com

В Челябинской области в здании стационара ГКБ №2 Миасса произошло возгорание на седьмом этаже. ЧП случилось в минувшую пятницу, 20 августа. На место происшествия вызвали пожарных и скорую помощь. Как сообщили в региональном Минздраве, была проведена эвакуация людей.

—Задымление произошло на территории частного центра, арендующего помещения в здании стационара ГБ№2. По правилам пожарной безопасности мы оперативно эвакуировали пациентов из хирургического отделения. Всего около 50 человек, — сообщил главный врач городской больницы №2, г. Миасс Антон Криушов

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В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящий момент медучреждение работает в штатном режиме.

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