Челябинская телебашня засияет бело-сине-красными цветами в честь Дня флага

Телебашня находится в Советском районе Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская телебашня в воскресенье, 22 августа, засияет цветами российского триколора в честь празднования Дня российского флага. Об этом сообщили в администрации города.

— Торжественную подсветку на челябинской телебашне включат в честь праздника, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Символика нашей страны будет складываться из лампочек с 22:00 до 24:00.

В этом году празднование Дня российского флага пройдет с ограничениями из-за пандемии коронавируса. На массовых мероприятиях будут действовать масочный режим и сохраняться социальная дистанция.

День государственного флага стал официальным праздником в 1994 году.

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