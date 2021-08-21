Челябинская телебашня засияет бело-сине-красными цветами в честь Дня флага

Телебашня находится в Советском районе Челябинска.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинская телебашня в воскресенье, 22 августа, засияет цветами российского триколора в честь празднования Дня российского флага. Об этом сообщили в администрации города.
— Торжественную подсветку на челябинской телебашне включат в честь праздника, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Символика нашей страны будет складываться из лампочек с 22:00 до 24:00.
В этом году празднование Дня российского флага пройдет с ограничениями из-за пандемии коронавируса. На массовых мероприятиях будут действовать масочный режим и сохраняться социальная дистанция.
День государственного флага стал официальным праздником в 1994 году.
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