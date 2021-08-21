В сквере на площади Революции снова установили светящиеся качели

Фото: Администрация Советского района
В сквер на площади Революции вернули светящиеся качели-кольца, которые ранее забирали на реставрацию. Как объяснили в администрации Советского района, этот арт-объект находится на гарантийном обслуживании у подрядчика, отвечавшего за первоначальный монтаж.
— На реставрацию качелей ушло несколько недель, так как это достаточно трудоемкий процесс. В ходе работ был усовершенствован и усилен крепеж конструкции, с учетом износостойкости и антивандальности. Надеемся, обновленные качели прослужат несколько дольше, а жители будут больше ценить результаты благоустройства, которое делается для них, — прокомментировали в пресс-службе администрации Советского района.
Фото: Администрация Советского района
Светящиеся качели установили на площади Революции полгода назад. За это время пластик на кольцах сильно исцарапался, а на самой конструкции неоднократно рисовали краской из баллончиков или маркером.
Как выглядели качели до реставрации. Фото: Администрация Советского района
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