В сквере на площади Революции снова установили светящиеся качели

Фото: Администрация Советского района

В сквер на площади Революции вернули светящиеся качели-кольца, которые ранее забирали на реставрацию. Как объяснили в администрации Советского района, этот арт-объект находится на гарантийном обслуживании у подрядчика, отвечавшего за первоначальный монтаж.

— На реставрацию качелей ушло несколько недель, так как это достаточно трудоемкий процесс. В ходе работ был усовершенствован и усилен крепеж конструкции, с учетом износостойкости и антивандальности. Надеемся, обновленные качели прослужат несколько дольше, а жители будут больше ценить результаты благоустройства, которое делается для них, — прокомментировали в пресс-службе администрации Советского района.

Фото: Администрация Советского района

Смотреть видеосюжет Качели-кольца

Светящиеся качели установили на площади Революции полгода назад. За это время пластик на кольцах сильно исцарапался, а на самой конструкции неоднократно рисовали краской из баллончиков или маркером.

Как выглядели качели до реставрации. Фото: Администрация Советского района

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru