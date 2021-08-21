Окончены поиски девятилетнего мальчика, пропавшего под Челябинском

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / Vk.com

Под Челябинском окончены поиски девятилетнего мальчика, который считался без вести пропавшим. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», с ребенком все в порядке.

— Найден. Жив, — коротко прокомментировали волонтеры отряда.

Мальчик пропал накануне, 20 августа, в поселке Федоровка. Его искали полиция и волонтеры. В ориентировке сообщалось, что в день исчезновения он носил оранжевую футболку с черной надписью, серые шорты, белые носки и красные кроссовки.

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