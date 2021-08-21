В Челябинской области образовалась пробка на въезде к озеру Большой Кисегач

Фото: Сергей Белковский / Facebook.com

В субботний день жители Челябинской области, спасаясь от аномальной жары, поехали к водоемам. Правда, у некоторых отдыхающих возникли трудности во время поездки. На подходах к озеру Большой Кисегач образовалась большая пробка из машин. О произошедшем на своей странице в Facebook рассказал южноуральский писатель Сергей Белковский.

— Так сегодня на Кисегаче. Регулировщика бы. Пробка глухая, — написал Сергей Белковский.

Фото: Сергей Белковский / Facebook.com

Напомним, с 20 августа туристам запретили останавливаться за пределами баз отдыха вблизи озер Инышко и Тургояк. Причиной таких мер стала аномальная жара, из-за которой повышается риск возникновения лесных пожаров.

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