В МЧС отказались от версии поджога дома на Российской в историческом центре Челябинска

От пожара пострадали еще несколько домов. Фото: Юрий Латышев

В ГУ МЧС по Челябинской области прокомментировали пожар, в результате которого 21 августа сгорел дом на Российской, 86. Несколько лет назад здание было отремонтировано волонтерами и стало украшением улицы. Теперь оно подлежит сносу, повреждены и соседние домики.

За последние месяцы это четвертый пожар в этом квартале. В нем находятся старые дома, построенные в начале 20 века, и здания, которым удалось присвоить статус историко-культурного наследия. Но участок уже отдан под новую застройку и старые домики в проект не входят. При этом версия поджогов не рассматривается.

— Дом на Российской, 86 сгорел. Соседние дома повреждены. МЧС не выдвигает версию поджога, основная — неосторожное обращение с огнем. Все детали будут выяснять специалисты отдела дознания, — прокомментировали в ведомстве.

Домик бесплатно отремонтировали волонтеры «Том Сойер фест». Фото: Евгений Насыров

В ГУ МЧС также отметили, что сгоревший дом не был историческим, то есть не имел официального статуса. Но для краеведов и всех, кто пытается сохранить небольшую историческую память Челябинска, это не главное. Активист движения «Архистраж» Юрий Латышев пытается призвать власти к более внимательному отношению.

— Это уже 4-й пожар на Российской за 3,5 месяца. Сгорел дом на Российской 86. В результате этих четырех пожаров значительно пострадали четыре дома (Российская, 84, Российская 94 (дом и флигель), Красноармейская, 31, еще три частично пострадали (Российская, 82, 86 и 92). В опасности дома, где сейчас постоянно живут люди (Российская, 80, 98 и 106), два из которых объекты культурного наследия.

Загоревшийся дом находится в пределах территории, где хотят построить 55-этажный небоскреб. Инициатором этого проекта является компания «Трест Апартаменты», которой владеет известный в Челябинской области бизнесмен Сергей Лакницкий (он же совладелец «Треста Магнитострой»).

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