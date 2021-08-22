В Челябинске в садовом товариществе раздался взрыв

Пожарные сумели быстро добраться по узким садовым улочкам. Фото: Регион74|Южный Урал и Челябинск

Сегодня, 22 августа, в СНТ «Самоцветы» в Челябинске сгорел садовый дом. На месте обнаружено тело женщины. Перед этим очевидцы слышали мощный хлопок.

Пожар произошел на Бродокалмакском тракте.

— Бабахнуло сильно, дым повалил. А все дома плотно друг к другу стоят, — описывают очевидцы.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что для тушения пожара направили четыре автоцистерны. В сгоревшей летней кухне было обнаружено тело женщины. Сейчас выясняется, является ли она хозяйкой дома.

— Предварительно считается, что хлопок был из-за разгерметизации баллона с пропаном. Обстоятельства выясняются, — прокомментировали в ГУ МЧС региона.

Из-за пожара пострадали также два соседних дома.

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