На юге Челябинской области горит лес

Из-за жары в регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской область вновь разгорелся сильный природный пожар. Горят лес и трава в Пластовском районе. Площадь возгорания уже составила 1,5 гектаров.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, угрозы перехода огня на жилые строения нет. Сейчас все силы брошены на тушение пожара. К работе привлечены 9 единиц техники и 45 человек.

— В тушении также принимают участие силы и средства Главного управления лесами, привлечена тяжелая техника для опашки участка, — прокомментировали в ГУ МЧС.

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