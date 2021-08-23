Метеорологи предупредили о возможном дефиците воды в Челябинской области

Фото: река Тюлюк в одноименном селе превратилась в ручей. Фото: Уральское УГМС
Специалисты Гидрометцентра предупредили о возможном дефиците водных ресурсов, связанном с обмелением уральских рек.
По данным «Уральского управления по гидрометеорологии», в августе водность почти всех рек оказалась меньше нормы. В притоках Юрюзани, на участках рек Уй, Урал и Миасс расход воды оказался меньше среднего многолетнего значения в 5-10 раз. В некоторых водоемах уровень воды подошел к рекордно низкому за всю историю наблюдений.
Вода отступила от берегов озера Большой Кисегач. Фото: Уральское УГМС
При этом улучшений в ближайшее время не прогнозируют. Синоптики предсказали, что температура воздуха в сентябре будет около или выше нормы, а количество осадков, наоборот, окажется меньше среднего уровня.
— На отдельных бассейнах, преимущественно Южного Урала, сложившаяся ситуация может привести к затруднениям в водоснабжении объектов экономики и населенных пунктов, — сообщили в Уральском УГМС.
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