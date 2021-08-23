Андрей Барышев поддержал участниц юбилейного конкурса «Рожденная побеждать!»

Совсем скоро состоится финал конкурса красоты «Рожденная побеждать!». 10 сентября в отеле «Редиссон» соберутся участницы этого уникального проекта, который объединил девушек с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Этот проект реализуется благотворительным фондом «Рожденная побеждать!» с использованием гранта губернатора Челябинской области при поддержке Управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации г. Челябинска.

За годы существования конкурса у него появилось много друзей и социальных партнеров. Среди них — Челябинское областное общественное движение «Соцгород», которое возглавляет депутат Государственной Думы Андрей Барышев.

Пять лет назад, когда конкурс только стартовал, народный избранник одним из первых откликнулся на просьбу помочь в организации мероприятия и оказал финансовую поддержку. И эта поддержка стала традиционной.

Кроме материальной помощи, Андрей Барышев выделяет транспорт для встречи гостей и передвижения участниц по городу, помогает информационными ресурсами. Двери общественной приемной «Соцгорода» всегда гостеприимно открыты для инициаторов и организаторов проекта — неравнодушных, отзывчивых и творческих людей, благодаря которым проект «Рожденная побеждать!» стал гордостью и визитной карточкой нашего города.

Андрей Барышев желает удачи всем участницам пятого юбилейного конкурса и готов в дальнейшем поддерживать этот яркий, интересный, очень важный и востребованный проект.