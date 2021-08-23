Только 10% избирателей Коркино пришли на выборы депутата городского Совета

Фото: общественная палата Челябинской области

В Воскресенье, 22 августа, в Коркинском районе Челябинской области прошли повторные выборы в Совет депутатов Коркинского городского поселения по округу № 7 и в Совет депутатов Первомайского городского поселения по округу № 11. По итогам в обоих округах победили представители партии «Единая Россия».

Андрей Шиленберг в Коркино набрал 62,15%. Однако явка составила всего 10, 2%. Жители села Первомайский оказались более активны — на участки пришли 31,96% избирателей. Большинство (69,68%) проголосовали за представителя партии «Единой России» Оксану Федосееву.

В 2020 году в Коркино и Первомайском на данных участках победители не смогли набрать нужного количество голосов, и были назначены повторные выборы. За несколько дней до назначенной даты в Первомайском свою кандидатуру снял самовыдвиженец Виталий Вагнер.

Общественная палата Челябинской области, которая направляла наблюдателей, сообщает, что выборы прошли без нарушений:

— Обстановка на участках была спокойная, в течение дня поступали сигналы о возможных нарушениях, но не один из них в ходе проверки не подтвердился. Наблюдатель от кандидата-самовыдвиженца заявила о неработающем телефоне участковой избирательной комиссии и невозможности подать заявку для голосования вне помещения. Члены комиссии позвонили по указанному номеру — член УИК ответил на звонок.

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