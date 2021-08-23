В Челябинской и Курганской областях снова ввели запрет на проезд грузовиков

Водителям большегрузов придется дождаться вечера Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской и Курганской областях вводят новый запрет на движение большегрузных автомобилей по трассам федерального значения. Это связано с сильной жарой, из-за которой плавится асфальт. По прогнозам метеорологов, сегодня воздух прогреется до +32 градусов и более.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», для фур будут закрыты следующие участки:

1549-1871 км М-5 «Урал

11-130 км М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу

16-146 км А-310 «Челябинск — Троицк»

13-465 км Р-254 «Иртыш», а также 0-91 км подъезда к Тюмени

125-356 км Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган».

Ограничения будут действовать с 12:00 до 19:00. Следить за их соблюдением поручили сотрудникам ГИБДД.

В областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что дороги регионального и межмуниципального значения также закрывают для грузовиков. Проезд по ним с 23 по 25 августа будет закрыт в дневное время: с 10:00 до 18:00.

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