В Челябинской области 377 человек за день заболели коронавирусом

От коронавируса за сутки умерли 20 человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики обнаружили 377 новых случаев Covid-19.

Коронавирусом сейчас болеют 7118 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 20 человек.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области коронавирус обнаружили у 83 тыс. 436 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru