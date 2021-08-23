Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+33.7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 августа 2021 9:36

В Челябинской области 377 человек за день заболели коронавирусом

От ковидной пневмонии умерли еще 20 пациентов
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
От коронавируса за сутки умерли 20 человек

От коронавируса за сутки умерли 20 человек

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики обнаружили 377 новых случаев Covid-19.

Коронавирусом сейчас болеют 7118 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 20 человек.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области коронавирус обнаружили у 83 тыс. 436 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru