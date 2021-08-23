В Челябинской области 377 человек за день заболели коронавирусом

От коронавируса за сутки умерли 20 человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области медики обнаружили 377 новых случаев Covid-19.
Коронавирусом сейчас болеют 7118 жителей региона.
По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 20 человек.
Всего с начала эпидемии в Челябинской области коронавирус обнаружили у 83 тыс. 436 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru