Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+33.7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика23 августа 2021 10:44

Банк Уралсиб вошел в топ-15 крупнейших розничных банков

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Банк Уралсиб по итогам 1 полугодия 2021 года вошел в топ-15 рейтинга российских банков с наибольшим розничным портфелем, согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру.

Розничный кредитный портфель банка на 01.07.2021 г. составил 185,6 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным показателем на 01.07.2020 г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает ключевые направления розничного бизнеса. По итогам 2020 года банк входит в Топ-10* крупнейших банков на рынке ипотечного и автокредитования.

*Банки ру.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)