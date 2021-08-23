Школьников из челябинского района «Ньютон» будут развозить на автобусах

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Строительная компания «Легион», которая возвела микрорайон «Ньютон» на Северо-Западе Челябинска, купила автобус для развоза местных школьников в другие районы. Об этом сегодня, 23 августа, на аппаратном совещании у главы города сообщил заместитель по социальному развитию Сергей Авдеев.

— Готовим документы, чтобы 1 сентября автобус вышел в рейс. Подвоз детей будет организован по окончанию учебного дня или продленки, — доложил замглавы.

Ежедневно автобус убудет останавливаться у филиала Дворца пионеров и школьников по улице героя России Евгения Родионова.

Родители школьников в ЖК «Ньютон» неоднократно жаловались, что не могут записать детей в новую школу по прописке. Мамам будущих первоклашек приходилось занимать очередь с 3 ночи. В ситуацию вмешался губернатор Алексей Текслер. По итогам решено развозить детей по школам в другие районы Челябинска.

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