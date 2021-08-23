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Общество23 августа 2021 11:26

За выходные из реки Миасс в центре Челябинска вывезли машину мусора

На набережной поставили урны, но реку загрязняют еще больше
Алина КУНГУРЦЕВААлина КУНГУРЦЕВА
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Из-за жары активно цветут водоросли. Фото: Виталий Безруков

Из-за жары активно цветут водоросли. Фото: Виталий Безруков

Из-за жаркой погоды в Челябинске обмелела и начала зарастать река Миасс. Свой «вклад» в загрязнение вносят и отдыхающие, которых стало больше с тех пор, как благоустроили набережную: недобросовестные горожане бросают мусор прямо в воду.

— Больше людей и мусора стало больше. Хотя, набережная благоустроена, везде есть урны, — прокомментировал журналисту КП-Челябинск замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — За эти выходные со всего участка от «Родника» до конгресс-холла собрали целую «Газель» мусора.

Бороться с зарослями и мусором помогает эскаватор-амфибия. Ранее «Комсомолка» провела день с водителем необычной машины.

— В этом году мы сконцентрировали свою работу по очистке устья главной водной артерии Челябинска на прежних участках, которые были очищены в прошлом году в целях поддержания санитарно-эстетического состояния реки Миасс. Основной упор сделан на уборку на центральных участках вдоль набережных, — рассказал Виталий Безруков.

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