Жителя Челябинской области будут судить за реабилитацию нацизма из-за фотографии в интернете

Фото: СУ СКР по Челябинской области

19-летнего жителя поселка Роза в Челябинской области обвиняют в реабилитации нацизма. Уголовное дело молодого человека уже передали в суд.

5 мая розинец загрузил на сайт акции «Бессмертный полк» фото нацистского преступника. Отправителя снимка разыскали сотрудники ФСБ.

— Действия обвиняемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, — заявили в региональном СУ Следственного комитета.

Розинец признал вину и раскаялся в содеянном, ранее было опубликовано видео с его извинениями.

— Искренне сожалею о том, что сделал. Это было ошибкой, — сказал молодой человек.

Если суд подтвердит вину отправителя фотографии, ему будет грозить штраф до 3 млн. рублей и лишение свободы на срок до 3 лет.

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