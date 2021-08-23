Олигарх из списка Forbes подарит челябинскому музею картину Никаса Сафронова

Фото: Кирилл Садыков, Андрей Абрамов

Президент группы компаний «Южуралзолото», депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков купил для Челябинского музея изобразительных искусств картину известного российского художника Никаса Сафронова.

— Картина уже в Челябинске. Торжественная передача состоится завтра, — прокомментировал журналисту КП-Челябинск директор музея Станислав Ткаченко.

Помимо Струкова на встрече будут присутствовать жена губернатора, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020» Ирина Текслер, министр культуры региона Алексей Бетехтин и сам художник Никас Сафронов.

Картину, которую приобрел меценат, выбирали сами жители. Голосование проходило в музее во время работы выставки Никаса Сафронова. Список работ предложил сам художник В результате победила работа «Размытые воспоминания о Дали … или сложная азбука».

— На первый взгляд, произведение является типичным классическим портретом: поколенное изображение на фоне пышной драпировки и пейзажа. Никас Сафронов изобразил Дали уже в возрасте, в его волосах серебрится седина. Однако внимательный и пристальный взгляд, узнаваемые усы выдают в персонаже знаменитого и экстравагантного гения сюрреализма. Это художественное направление призывало обратиться в сферу бессознательного, спонтанного, нелогичного, — комментировали ранее в правительстве Челябинской области.

КСТАТИ

В среду, 25 августа Никас Сафронов посетит Южноуральск, где состоится официальное открытие мурала с изображением его картины «Пик красоты», украсивший фасад многоэтажного дома. Также художник встретится с педагогами и учащимися городской школы искусств в рамках творческой встречи.

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