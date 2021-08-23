Рекордное количество пожаров и двое утонувших: Челябинск подвел итоги жаркой недели

Фото: МКУ «ПССВО»

За прошедшую неделю в Челябинске было 59 пожаров. Один человек погиб, еще один получил ожоги. Самое крупное возгорание — в Каштакском о бору, где сгорело 2 гектара леса.

В Калининском районе мощный взрыв произошел в автомастерской, рассказал глава Сергей Колесник:

— Мужчина госпитализирован с ожогами после взрыва газового оборудования в автомастерской. Ущерб составил 1,5 млн рублей.

Из-за жары люди поехали на челябинские озера. Спасатели за неделю зафиксировали 16 происшествий, спасены четыре ребенка. Один мужчина и ребенок утонули на необорудованных пляжах, где спасатели не дежурят.

— Усильте меры профилактики. Еще неделю надо простоять, — обратилась к своим замам и главам районов мэр Челябинска Наталья Котова.

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