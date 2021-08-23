В ДТП под Миассом погиб водитель и пострадали три пассажира

Автомобили столкнулись на перекрестке Фото: Артем КИЛЬКИН

Авария с погибшим и тремя пострадавшими случилась днем 22 августа на трассе М-5 в окрестностях Миасса. На регулируемом перекрестке столкнулись «Лада Калина» и Hyundai Sonata.

72-летний водитель «Лады» на повороте не уступил дорогу иномарке, которая ехала навстречу ему на зеленый сигнал светофора.

При столкновении серьезные повреждения получили обе машины. С места происшествия госпитализировали четырех человек. Это пожилой водитель «Лады», ехавший с ним 24-летний пассажир, а а также пассажиры Hyundai 26 и 15 лет.

72-летний пострадавший позже скончался в больнице.

26-летний водитель Hyundai серьезных травм не получил.

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