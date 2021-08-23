Дом на улице Российской в Челябинске подожгли ради убийства

Перед пожаром в доме произошла пьяная ссора. Фото: Юрий Латышев

В Челябинске разыскали и задержали подозреваемого в поджоге деревянного дома на улице Российской. Мужчину обвиняют не просто в уничтожении здания, а в убийстве. На пепелище 15 августа обнаружили тело человека. Речь идет о доме на Российской, 94.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков, и погибший и задержанный — лица без определенного места жительства.

Сгоревший дом расселили и строение пустовало. Поджигатель и его жертва в брошенном доме распивали спиртное и поссорились.

— Когда потерпевший уснул, обвиняемый с целью убийства поджег дом, — рассказал Владимир Шишков. — Вину в совершении преступления он признает. В качестве меры пресечения избрано помещение под стражу.

Расследование уголовного дела об убийстве пока продолжается.

Добавим, в Челябинске за небольшой промежуток времени сгорели два старых деревянных дома на улице Российской.

21 августа огонь уничтожил здание, которое бесплатно реставрировали волонтеры «ТомСойерФеста». В МЧС в этом случае отвергли версию поджога. Причиной пожара считают неосторожное обращение с огнем.

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