Площадь лесного пожара в Пластовском районе за день выросла более чем в 300 раз

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Пластовском районе продолжают борьбу с природным пожаром. Огонь распространился более чем на 500 гектаров. Накануне, когда возгорание только заметили, горело 1,5 гектара леса.
К борьбе с огнем подключили пожарных и соседних районов: сотрудников Троицкого пожарно-спасательного отряда, Уральского учебного спасательного центра, областной противопожарной службы. Кроме того в тушении участвуют работники ГУ лесами и волонтеры.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, границам опасной зоны стянули дополнительную тяжелую технику.
Горению способствует крайне жаркая и сухая погода.
Напомним, накануне туристы устроили пожар на Таганае. В нацпарке ввели ограничения, связанные с повышенным риском возгораний. Запреты для туристов из-за опасности пожаров действуют также на озере Тургояк.
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