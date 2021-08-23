Площадь лесного пожара в Пластовском районе за день выросла более чем в 300 раз

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Пластовском районе продолжают борьбу с природным пожаром. Огонь распространился более чем на 500 гектаров. Накануне, когда возгорание только заметили, горело 1,5 гектара леса.

К борьбе с огнем подключили пожарных и соседних районов: сотрудников Троицкого пожарно-спасательного отряда, Уральского учебного спасательного центра, областной противопожарной службы. Кроме того в тушении участвуют работники ГУ лесами и волонтеры.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, границам опасной зоны стянули дополнительную тяжелую технику.

Горению способствует крайне жаркая и сухая погода.

Напомним, накануне туристы устроили пожар на Таганае. В нацпарке ввели ограничения, связанные с повышенным риском возгораний. Запреты для туристов из-за опасности пожаров действуют также на озере Тургояк.

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