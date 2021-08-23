Зампрокурора Челябинска обсудил дело в прямом эфире

Фото: прямая трансляция "Гранада-пресс"

Аппаратное совещание в администрации города больше года проводится в онлайн-формате. За это время все освоили, как включать и выключать микрофоны, камеру, и замечаний на посторонние шумы стало меньше. Но сегодня, 23 августа, внушение пришлось делать прокуратуре Челябинска.

Зампрокурора города не выключил микрофон во время аппаратного совещания мэра Натальи Котовой. В прямом эфире с участием журналистов представителю надзорного ведомства позвонили по поводу какого-то дела.

— Прокуратура города, мы вас слышим, весь разговор в кабинете! — пыталась донести курьезный факт Наталья Котова.

— Что там происходит, ты в курсе, нет? — спросил человек по другую сторону трубки.

— Конечно в курсе, как я могу быть не в курсе. По требованию Карена Карленовича получили (так зовут прокурора Челябинской области, — прим.ред.). Я еще дело не видел полностью, оно пришло на прошлой неделе, — ответил зампрокурора.

— Не по телефону. Ладно, давай наберу тебя. Как удобно будет, переговорим

— Ну, надо встретиться.

Микрофон зампрокурора выключил только тогда, когда о его разговорах сообщила помощник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru