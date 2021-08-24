5 шагов к профессии: лайфхаки для школьников

Рассказываем, что нужно знать школьникам, чтобы пойти учиться по тому направлению, которое в будущем принесет успех, доход и удовлетворение.

1. Не бойтесь ЕГЭ, а готовьтесь к нему

Физико-математическая школа ЮУрГУ приглашает желающих качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В ФМШ предусмотрен гибкий график занятий и лояльная стоимость обучения от 3600 рублей за семестр. Запись на новый учебный год уже ведется. Ознакомиться с работой школы можно на сайте cra.susu.ru.

2. Выбираем направление

При ЮУрГУ действует Центр по работе с абитуриентами, консультанты которого помогут школьникам сделать правильный выбор.

3. Посещайте вузовские мероприятия

Оценить вероятность своего поступления в конкретный вуз будет легче, получая информацию из первых уст. Посещайте Дни открытых дверей в ЮУрГУ, встречи абитуриентов с ректором.

4. Участвуйте в олимпиадах

Участвуйте в городских, областных и всероссийских олимпиадах. Дополнительные баллы при поступлении даются за хороший аттестат, спортивные успехи.

5. Рассмотрите вариант целевой программы

Если нет полной уверенности в собственных силах, ищите целевую программу. Среди партнеров ЮУрГУ — более 3000 предприятий.

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