В Челябинской области ожидаются дожди с грозами и жара до +37 градусов

Жара на Южном Урале будет временно сменяться дождями с грозами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жара, которая установилась на прошлой неделе в Челябинской области, задержится еще как минимум на несколько дней. Но вместе с ней также следует ожидать гроз с дождями. А вот сильного ветра в ближайшее время не будет.

По данным Челябинского гидрометцентра, во вторник, 24 августа, в регионе ночью ожидаются температуры воздуха +15, +20 °С. Днем столбик термометра поднимется до +32, +37 °С. Облачность переменная, на западе прогнозируются небольшие дожди, а также возможны грозы.

В среду, 25 августа, в Челябинской области температура воздуха ночью составит +14, +19 °С, а днем воздух прогреется до +32, +37 °С (на севере до 27°С). Будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди.

Осадки также ожидаются в четверг, 26 августа. Они будут выпадать как днем, так и ночью. В первой половине суток температура воздуха составит +12, +17 °С, а во второй — +32, +37 °С (на севере +25, +30 °С).

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