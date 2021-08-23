На Северо-Западе Челябинска по просьбе жителей установили новый светофор

Возле светофора расположены остановки общественного транспорта, а неподалеку находится детский сад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске по многочисленным просьбам жителей был установлен светофор на перекрестке улиц Бейвеля и Маршала Чуйкова. В этом месте стоят остановки общественного транспорта. Кроме того, рядом располагается детский сад, находящийся в 47 микрорайоне.

— В настоящее время светофор работает в режиме желтого мигающего сигнала, чтобы автомобилисты и пешеходы смогли привыкнуть к новому объекту. В среду, 25 августа, его запустят в рабочем режиме, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Кроме того, мэрией решается вопрос об установке светофора, который свяжет между собой Сад Камней и КРК «Мегаполис», где недавно обустроили новую набережную.

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