Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2021 16:14

В Челябинске два района на сутки останутся без воды из-за работ на водоводе

Жителей попросили заранее запастись водой
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Воды не будет в среду, 25 августа.

Воды не будет в среду, 25 августа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске ожидается отключение воды в Металлургическом районе и в нескольких частях Курчатовского района. Причиной такого решения стало проведение плановых работ по замене задвижек на водоводе. Об этом доложил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в понедельник, 23 августа.

– Под отключение в Металлургическом районе попадут 799 многоквартирных домов, 400 частных домов и 145 объектов социальной сферы, — заявил Александр Астахов, — В Курчатовском районе воды не будут в Парковом микрорайоне, а также в поселках Шагол и Челябэнерго. Всего 46 многоквартирных домов, 300 частных домов и 44 социальных объекта.

Отключение планируется в среду, 25 августа, с 9:00 до 24:00. Жителей районов попросили заранее запастись водой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru